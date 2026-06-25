グラビアアイドルの葵りんご（24）が25日までに自身のインスタグラムを更新。ピンクのニット・トップス姿を披露した。「テラス席が好き」とつづり、ピンクのニット・トップス姿でレストランのテラス席に座り、オムレツを前に笑みを浮かべている写真などをアップした。この投稿にフォロワーらからは「めっちゃ可愛い」「綺麗」「可愛い過ぎる美味しそう」「とても可愛くて目がぱっちりですね」「毎日癒されてます」「可愛さ