お笑いタレントの江頭２：５０が、「到着しました！」と自身のＸでポストし、話題となっている。江頭は２４日、自身のＸを更新し、「ちょっと行って来ます」と、空港の出発ロビーに立つ写真をアップ。行き先は明かしていなかったが、サッカー北中米Ｗ杯のスウェーデン戦を観戦しに行くのではないかとのコメントが殺到していた。そして、一夜明けた２５日、場所がどこかは記さず「到着しました！」と目的地に着いたことを報