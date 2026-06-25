◆パ・リーグソフトバンク―オリックス（２５日・みずほペイペイドーム）ソフトバンクのスタメンが発表され、庄子雄大内野手が１４日のヤクルト戦（みずほペイペイ）以来、「９番・遊撃」で６試合ぶりに先発出場する。柳町達外野手は「２番・右翼」に入り、周東佑京外野手がベンチスタートとなった。４月１７日の前回対戦では白星を献上したオリックス・高島を打ち崩せるか。スタメンは以下の通り。１（一）正木２（右）柳