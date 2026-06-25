◆パ・リーグソフトバンク―オリックス（２５日・みずほペイペイドーム）スタメンが発表された。２カードぶりの勝ち越しを決めたいオリックスは、ラオウ・杉本が今季初の４番で起用された。通算１００本塁打に王手をかける右の大砲が、チームに上昇気流をもたらせるか。【オリックス】１番・左翼西川２番・中堅杉沢３番・一塁山中４番・ＤＨ杉本５番・二塁太田６番・右翼中川７番・遊撃紅林８番・三塁宗９番・