サッカー元日本代表の本田圭佑さんが6月23日、自身のXに「日本中の経営者の皆さん、すみません。出勤時間の調整を宜しくお願い致します」と投稿した。ワールドカップ北中米大会1次リーグF組の日本対スウェーデン戦が、日本時間6月26日午前8時にキックオフ。3大会連続の決勝トーナメント進出がかかる大一番は、多くの会社の始業時間と重なる。「リアルタイムで応援したい」というファンの思いを代弁した本田さんの呼びかけは、大き