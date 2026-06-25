通貨オプションボラティリティードル円１週間は７．７５％に上昇 USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK7.756.917.077.12 1MO7.445.886.916.45 3MO8.215.977.346.87 6MO8.526.047.607.12 9MO8.646.117.777.27 1YR8.786.428.047.43 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK7.058.877.97 1MO6.97