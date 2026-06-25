ロンドン序盤は様子見ムード広がる、ドル円１６１円台後半＝ロンドン為替 ロンドン序盤は、様子見ムードが広がっている。日本時間午後9時30分に米PCE価格指数や、米新規失業保険申請件数、米GDP確報値など一連の米経済指標発表を控えていることが背景。ドル円は161.90付近まで買われたあと、高止まり。ユーロドルは1.1360付近と前日NY終値付近での揉み合い。ポンドドルは1.3189付近まで買われ、前日比小幅