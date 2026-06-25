ＥＣＢ 非金融企業の信用債権ポートフォリオを一般担保枠組みに統合、一時的な措置を段階的に廃止へ 実施は早ければ2027年11月を予定 今回の変更は、危機時に導入された一時的な担保緩和措置を段階的に廃止するための最終段階となる