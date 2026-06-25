けさ、青森県で最大震度6強を観測する非常に強い地震がありました。最大震度6強を観測した青森県から中継です。八戸市では6弱の揺れを観測しました。その中でも、JR八戸線陸奥湊駅の前からお伝えします。この駅の50メートルほど正面を離れたところ、家の横にある3メートルほどの高さがあるのり面が大きく崩れました。それが午前7時30分ごろです。ブルーシートの右側の部分には、まだ外壁が残っていて、それが我々の方向にものり面