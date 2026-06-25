ボートレース鳴門のSG「第36回グランドチャンピオン」は、25日に3日目の開催が行われた。今節は連日、ギアケースを交換した選手の活躍が目立っている。実はその先駆け的なエンジンが渡辺和将（36＝岡山）の相棒22号機だ。2節前の黒井達矢がギアケースを交換してから気配は一変している。渡辺和は、3日目6Rでは5コースから鋭く捲り差しを決めて今節2勝目を挙げた。「（捲り差しを決めて）ここから前に行くとは思わなかった。