NEXCO中日本は、台風7号などの影響で、東海環状道の山県IC～本巣ICの内外回りで、通行止めの可能性があると発表しました。 【写真を見る】【交通情報】一部高速道路で通行止めの可能性 台風7号などの影響で… 27日(土)以降は東名･新東名などでも 通行止めの開始見込み時間は、26日（金）午前0時～午前6時を予定しているということです。 また、27日（土）以降は東名・新東名などでも、広範囲で通行止めの可能性があ