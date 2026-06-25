ドジャースの大谷翔平投手が24日（日本時間25日）、敵地でのツインズ戦に「1番投手兼DH」で二刀流出場。投げては6回5安打３失点、8奪三振の好投で今季8勝目をマークした。ただ、正捕手ウィル・スミスが不在の中、ダルトン・ラッシング捕手とバッテリーを組んだが、呼吸が合わないシーンが散見。試合後にはデーブ・ロバーツ監督が、この点について言及した。 ■直球の平均球速はキャリアハイ