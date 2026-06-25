台風7号や前線の影響により、今週末にかけて日本列島では広範囲で大雨が予想されています。JR西日本は、近畿エリアの以下の路線について台風7号の影響による運休や遅れの可能性があると発表しました。 【26日】始発から運転取りやめや遅れの可能性がある線区・区間は以下の通りです。 ▼北陸線：米原～近江塩津▼草津線：柘植～貴生川▼加古川線：加古川～谷川▼姫新線：姫路～上月▼関西線：亀山ᦉ