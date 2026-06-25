2025年4月、栃木・足利市の住宅でスニーカーなどを盗んだ疑いで男2人が逮捕されました。このうち23歳の容疑者は危険運転致死事件を起こし、保釈中でした。石田颯汰容疑者（23）とサトウ・エリキシュン容疑者（24）は2025年4月23日、足利市小俣町の住宅に侵入し、スニーカーとモバイルバッテリーあわせて1万4000円相当を盗んだ疑いが持たれています。警察によりますと、2人は容疑を認めていて、石田容疑者は「履くために盗みました