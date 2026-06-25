身元を明かさず匿名で出産する「内密出産」について、自民党のプロジェクトチームが25日、論点整理を取りまとめました。内密出産は、予期せぬ妊娠などに悩む女性が、病院などにのみ身元を明かして出産するもので、国内では熊本市と東京・墨田区の病院の2か所で受け入れられています。内密出産について考える自民党のプロジェクトチームは25日、論点整理を取りまとめました。論点整理では、検討すべき課題として既存の医療体制では