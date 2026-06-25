6月24日、SUPER EIGHTの音楽バラエティ番組『EIGHT-JAM』（テレビ朝日系）3時間スペシャルが放送された。女性アイドルにスポットを当てた企画だったが、2024年12月に亡くなった中山美穂さんの扱いに疑問が寄せられている。今回は、「豪華プロが選ぶ 音楽の教科書に載せたい昭和・平成・令和 女性アイドル50年史」と題し、音楽のプロが3世代の女性アイドルの名曲の魅力を解説する企画だった。「1970年代のピンク・レディーや山