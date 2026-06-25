1次リーグA組サッカー北中米ワールドカップ（W杯）の1次リーグA組最終節が24日（日本時間25日）に行われ、韓国が南アフリカに0-1で敗れた。勝ち点3で同組3位となり、決勝トーナメント（T）進出へ暗雲。FIFAランクも一気に3つ落とした。主将で攻撃の中心を担うソン・フンミンを先発から外すという勝負手に出た韓国。後半18分、左サイドから攻め込んだ南アフリカは中央へクロス。ボールを受けたタペロ・マセコが左足を振り抜きネ