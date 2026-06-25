メ～テレ（名古屋テレビ） スマホのながら運転のトラックにはねられて息子をなくした父親が「ながらスマホ」の危険性を伝えました。 愛知県半田市の県立半田工科高校で講演したのは則竹崇智さん（55）です。 則竹さんの次男で小学4年生だった敬太君（当時9歳）は2016年、一宮市の横断歩道でスマホゲームのポケモンＧＯをしながら運転していた男のトラックにはねられ、死亡しました。 講演で則竹さんは事