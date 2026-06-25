メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県の夏の伝統野菜「十六ささげ」の収穫が本巣市で最盛期を迎えています。 「十六ささげ」はさやの中に16個ほどの豆が入っていることからその名がついたといわれ、さやが50センチほどまで伸びるのが特徴です。 60年にわたって栽培する高木義雄さんのビニールハウスでは収穫作業が行われています。 9月下旬にかけておよそ3トンが名古屋の市場や直売所に出荷される予定です。