メ～テレ（名古屋テレビ） 陸上自衛隊久居駐屯地の自衛官の男が自宅に設置したカメラで知人の性的な姿を盗撮したとして逮捕されました。 性的姿態撮影等処罰法違反の疑いで逮捕されたのは陸上自衛隊久居駐屯地所属の自衛官、山田開士容疑者（27）です。 警察によりますと山田容疑者は去年4月、三重県津市の自宅でトイレと脱衣所に設置したカメラで自宅に呼んだ男女2人の性的な姿を盗撮した疑いが持たれています。