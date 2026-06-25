お笑いコンビ「フォーリンラブ」のバービーのパジャマ姿が話題になっている。２５日までに更新したインスタグラムに「働いた食って寝る」とつづり、パジャマ姿を披露した。バービーはカップ麺を手に持ち、カメラ目線するショットを披露。続けて麺をすする様子なども公開した。最後に「#あんたもよく働いたよ＃いいねとコメントしたら腹巻きして寝ろよ」とハッシュタグを残し、投稿を締めた。この投稿に「パジャマのズボン