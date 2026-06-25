メ～テレ（名古屋テレビ） 26日はサッカー日本代表の大一番。ワールドカップの応援に熱が入りますが、こちらの”サッカー”もじわりと人気を広げています。ボールを蹴る場所はピッチではなく、ゴルフコース。少人数でも楽しめる、新感覚のスポーツです。 愛知県新城市の「パインフラットゴルフクラブ」。 山々に囲まれた、開放感のあるコースです。 地元の新城市役