全日本プロレスは２５日、７・２５神戸サンボーホール大会で三冠ヘビー級王者・宮原健斗が綾部蓮と８度目の防衛戦を行うことを発表した。宮原は、２４日の新木場大会の６人タッグマッチで綾部に完敗。試合後、綾部に「三冠のベルトをかけて俺と戦っててくれ。拒否権はない。宮原健斗、絶望を味わってもらうよ」と挑戦を要求され、「このベルトかけてやってやるよ」と受諾していた。神戸大会では世界ジュニアヘビー級王者の田