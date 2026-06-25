記事ポイントグラデーション新柄『スフラ』が2026年7月1日登場1本のチェーンで調光・眺望・プライバシーを操作防炎・抗菌仕様で住宅から非住宅まで対応 ニチベイは、調光ロールスクリーン「Rayure(レユール)」の新柄『スフラ』を2026年7月1日(水)より発売します。シースルー生地と不透明生地を組み合わせた独自構造のロールスクリーンに、境界線をやわらかくぼかした繊細なグラデーション生地が加わり、インテリアテイストや