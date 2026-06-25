記事ポイント求人Chat.com、採用情報をニュース形式で無料掲載できるメディアにリニューアル募集背景・職場の雰囲気を記事形式で発信できるのが特徴企業・個人事業主が無料で求人プレスリリースを掲載可能 求人Chat.com運営局が、求人情報・採用情報をニュース形式で無料掲載できる採用広報メディアとして「求人Chat.com（求人チャットドットコム）」のサイト内容をリニューアルしました。単なる求人票ではなく、採用情報を「