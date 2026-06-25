記事ポイント全国110作品から5品受賞、ホールセールとリテイル2部門で大賞決定「さ・し・す・せ・そ」を活かした和テイストから珈琲余韻まで多彩な受賞作ゲスト審査員賞は小麦・動物性食材不使用のレーズンパンを選出 「第34回 カリフォルニア・レーズン ベーカリー新製品開発コンテスト」  開催日：2026年6月13日（土）回数：第34回部門：ホールセール商品部門／リテイル商品部門／製パン関連企業部門応募総数：11