日本銀行の利上げに伴い、政策金利が31年ぶりの高水準に引き上げられる。【写真】この記事の写真を見る（2枚）「家計にはどんな影響が？」「今の住宅ローンはどうなるの？」「新たにローンを組むなら変動型？固定型？」誰もが気になる疑問を、専門家に尋ねると――。6月16日、日銀は金融政策決定会合で、政策金利の引き上げを決めた。「中東情勢に伴う原油高や円安を受け、インフレ抑制のため利上げに踏み切った形です。政