120分で2万円――。女性用風俗の料金設定は、はたして適正なのか。男性セラピストたちは安心して働けているのだろうか？【画像】女性用風俗を利用し、男性用風俗で働いて取材したライターの藤谷千明さんそんな、なかなか光の当たらない部分に疑問を投げかけるのは、ライターの藤谷千明さんによるルポ『人恋しくて女性用風俗に行ったあとで考えたお金とケアと欲望のこと』（中央公論新社）だ。離婚後、初めて女性用風俗を利用