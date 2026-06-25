東京都は25日、昨年度の教職員による性暴力等に関する相談実績について発表した。小、中、高、特別支援学校などで計774件の相談があった。【画像】事実と認められた事例も…都が発表した教職員による性暴力に関する相談実績内訳は小学校530件、中学校163件、高校54件、特別支援学校9件などとなった。電話・メールでの相談は80件、相談シートで受け付けたものは694件だった。教職員による性暴力などが疑われる相談は前年度比9