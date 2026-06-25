フジテレビ「ｎｅｗｓイット！」（月〜金曜、後３・４２〜７・００）が２５日、放送され、２６日（現地時間２５日）、アメリカ・ダラスで行われるサッカーＷ杯日本代表の情報を現地から中継を交えて放送した。現地から、同番組のメインキャスター・遠藤玲子アナウンサー（４４）が「闘魂」と書かれた太いハチマキを締め、日本代表ユニホーム姿で生出演。「１６時間後に迫ったスウェーデン戦に向けて、私も気分が高まっており