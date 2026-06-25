〈女性用風俗は120分で2万円「料金に見合った行為なのだろうか…」ライター・藤谷千明が利用して考えた、男性セラピストの労働環境へのギモン〉から続くメディアはいつも女性の「内面」にばかり注目している――。【画像】女性用風俗を利用し、男性用風俗で働いて取材したライターの藤谷千明さん離婚をきっかけに女性用風俗を初めて利用したライターの藤谷千明さん。ルポ『人恋しくて女性用風俗に行ったあとで考えたお金とケア