認知症の高齢姉妹が住む訪問先の家から現金などを盗もうとした疑いで、介護福祉士の男が逮捕されました。介護福祉士の大津直也容疑者（43）は5月26日、神奈川・秦野市の認知症の80代の姉妹が住む家にデイサービスの送迎で訪れた際、現金などを盗もうとした疑いが持たれています。警察によりますと、姉妹のめいがタンスの中に入れたお金が減っていることを不審に思い、設置していた見守りカメラの映像を確認したところ、部屋をあさ