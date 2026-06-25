６月２５日の判決で札幌地裁は、川村被告に懲役３０年、滝沢被告に懲役２０年、当時１６歳の少年に懲役９年以上、１３年以下の不定期刑を言い渡しました。▼判決理由川村被告について・主導したとは言えないが犯行をけん引・金品を奪う流れを作り出した滝沢被告は・強盗行為に一定の役割を果たした・一方で、被害者死亡への寄与は限定的少年には・犯行を助長する言動、行動をしていたなどと指摘しました。今回の判決を検察の求刑と