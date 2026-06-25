言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、不健康な行為、住環境、そして交通機関という、異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□やた□□けちか□□ヒント：翌朝まで一睡もせずに仕事や勉強を続ける状態。家の中にある間仕切りや戸の開け