やり直しの裁判で無罪となった元看護助手の女性が国に賠償を求めた裁判で、2審の大阪高裁は1審に続き女性の訴えを退けました。 滋賀県東近江市の湖東記念病院で看護助手として働いていた西山美香さん（46）は、2003年に入院患者を殺害したとして懲役12年の判決を受け、服役後の再審・やりなおしの裁判で無罪が確定しました。 西山さんが損害賠償を求めて、国と滋賀県を訴えた裁判で、１審の大津地裁は去年7月、警察に約3100万円