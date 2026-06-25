運行15周年を迎えたJR九州の特急列車を記念するオリジナルフレーム切手が完成しました。22日に熊本駅で行われた贈呈式では、日本郵便の平山泰豊 九州支社長からJR九州の三浦基路 熊本支社長に切手が手渡されました。 特急「あそぼーい！」と「A列車で行こう」の運行15周年を記念して作られたオリジナルフレーム切手。熊本の自然の中を走り抜ける車両や車内までデザインされています。■九州旅客鉄道 熊本駅