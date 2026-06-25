“軽トラ女子”グラビアアイドル・三田悠貴（28）が25日までに自身のSNSを更新。初体験の“獲物”を公開した。「じゃん！！どっデカい鯛釣りました今週の#軽トラ女子四国一周旅は徳島で人生初の釣りに挑戦」とつづり、釣り上げたタイとのショットや、刺身の写真などをアップ。「釣り上げた瞬間のリアクション、ぜひ注目してみてほしいですTVerにて#道との遭遇全国放送中ぜひご覧ください」とアピールした。