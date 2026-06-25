タレントの美奈子が２５日、Ｘを更新。前日、８度目の結婚を発表した元夫・林下清志氏を祝福した。美奈子は「結婚おめでとう〜さすがっす！！お幸せに」と祝福。そして「ただ１つ訂正！わたしも一度も浮気した事ないけどもな笑笑笑笑」とつづっていた。林下氏はブログで名古屋在住の女性との結婚を報告。「また結婚するとは思っていなかったので自分自身も驚いています」「私は絶対浮気はしないというので、それを信じただけ