ソフトバンクは25日、石塚綜一郎が福岡市内の病院にて左側下顎骨骨折にともなう観血的整復プレート固定術を受け、無事終了したことを発表した。競技復帰まで4週間ほどの見込み。石筭は23日のオリックス戦、マチャドが1ボール2ストライクから投じた5球目のストレートが顔面付近に死球を受け、負傷交代していた。石筭はここまで4試合に出場して、打率.364、3打点の成績を残している。