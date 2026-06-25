ボートレース芦屋の「モーヴィ芦屋オープン５周年記念」は２５日、開幕した。山崎昂介（４２＝長崎）の今節の相棒は出足と伸びがＡランクの３４号機だ。初日の２走は２、５コース戦で２着、３着と着をまとめた。レース後は「回転不足だと思い、ペラを叩いたが、良い反応はなかった。ペラと外周りで調整する」と話し、整備に汗。上積みの余地はまだまだありそうとみたい。２日目（２６日）の２走は４、３枠のセンター戦。機