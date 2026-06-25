《絶世の美女の背中が堪りません》《世界一背中が綺麗》《ビューティーすぎる》6月24日、女優でタレントの長濱ねる（27）が自身のインスタグラムを更新し、背中がぱっくりと開いた大胆な黒ドレス姿を公開。Xでは即座にファンから反応が集まり、上記のような反響が相次いでいる。「今回インスタグラムに投稿された写真は、雑誌『anan』最新号のオフショットだといいます。翌25日にも、デコルテが露なベージュのトップスを纏って撮影