バーガーキングは、2026年6月26日〜7月2日の1週間限定で各日14時から、対象のサイドメニュー3種から異なる2種を組み合わせて税込500円で販売するキャンペーンを開催する。対象のサイドメニューは、『チキンナゲット 5ピース』『オニオンリング』『チリチーズフライ』の全3種。最大積上げ価格750円のところ、33%オフ250円引きの500円(各税込)で提供する。【2個で500円対象のサイドメニュー 画像一覧はこちら】【2個で500円キャンペ