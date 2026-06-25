岡山大学 スウェーデンのヴェステルボッテン地域で、2026年5月に開かれた社会開発に関する大規模ワークショップで、同地域と岡山大学は、イノベーション、研究、教育、持続可能な地域開発等に関する協力覚書を締結しました。 岡山大学によりますと、同地域と岡山は、人口動態の変化、人材・スキルの確保、大都市圏外における地域発展など、共通する社会課題を抱えているということです。 こうした課題