台風7号の進路提供：ウェザーニューズ 梅雨前線と台風からの湿った空気の影響で、26日（金）朝にかけて香川県を中心に警報級の大雨になる予想です。 このあと雨がさらに強まる予想で、香川県では25日（木）夜から、大雨はレベル3の警報、土砂災害はレベル4の危険警報に切り替わり、26日朝まで続く見込みです。 その後は注意報に戻る見込みですが、台風7号が近づいてきます。 27日（土）の明け