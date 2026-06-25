【ぬーどるストッパーフィギュアーヘルム - アフターシャワーー】 12月ごろ 展開予定 フリューは、プライズ「ぬーどるストッパーフィギュアーヘルム - アフターシャワーー」を12月ごろに展開することを発表した。 本製品は、ゲーム「勝利の女神：NIKKE」に登場する「ヘルム」を、同社のプライズ「ぬ