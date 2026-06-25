巨人は２５日、育成選手の笹原操希外野手（２２）と支配下選手契約を結んだと発表した。背番号は「０６９」から「９５」に変更。２６日のＤｅＮＡ戦（横浜）から１軍に合流する見込みとなっている。今季の育成選手から支配下昇格はエルビス・ルシアーノ投手、宇都宮葵星内野手、平山功太内野手、フリアン・ティマ外野手に次いで５人目。支配下選手は６８人となり、上限の７０人まで残り２枠となった。現在の育成選手は以下の