25日(木)午後4時現在、台風7号は宮古島の南東約90キロを1時間に約20キロの速さで北北東へ進んでいます。最も接近している宮古島地方の一部が暴風域に入っています。台風7号宮古島の一部が暴風域に入りました25日(木)午後4時現在、台風7号は宮古島の南東約90キロを1時間に約20キロの速さで北北東へ進んでいます。宮古島の一部が風速25メートル以上の暴風域に入りました。台風7号は、このあと北よりに進み、明日26日(金)は沖縄本島