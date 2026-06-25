プロレス界の“太陽神”Ｓａｒｅｅｅが２５日、都内で記者会見し主宰する「Ｓａｒｅｅｅ―ＩＳＭ」を８月２４日と９月２６日に新宿ＦＡＣＥで行うことを発表した。新宿ＦＡＣＥは、「Ｓａｒｅｅｅ―ＩＳＭ」の２０２３年５月の第１回大会から開催してきたＳａｒｅｅｅにとって「聖地」になるが、９月３０日に閉館となる。Ｓａｒｅｅｅは「原点でもありますし、たくさん思い出がつまっている新宿ＦＡＣＥ。激闘もたくさんやらせ