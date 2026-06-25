いわゆる美人局の手口で、複数の男性からおよそ200万円を脅し取ったとみられる男ら3人が警視庁に逮捕されました。男らは「ChatGPT」で示談金の相場を調べた結果を男性に見せながら脅していたということです。恐喝の疑いで逮捕されたのは斉藤蓮容疑者（22）ら3人で、書類送検された専門学校生の男（18）と無職の少女（17）と共謀し去年8月、豊島区・西池袋で34歳の会社員の男性に美人局の手口で現金27万円を脅し取った疑いなどがも