南米ベネズエラ北部で日本時間のけさ、マグニチュード7を超える地震が立て続けに起き、ロドリゲス大統領代行はこれまでに32人が死亡し、700人がけがをしたと明らかにしました。アメリカ地質調査所によりますと、最初の地震はマグニチュード7.2で、およそ40秒後にマグニチュード7.5の地震が発生。首都カラカスなどで建物が倒壊する被害が出ていて、ロドリゲス氏は非常事態を宣言しています。